Лукашенко назвал Трампа понимающим человеком

Американский лидер настроен на мирное урегулирование на Украине, считает президент Белоруссии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп является понимающим человеком, настроенным на мирное урегулирование. Такое мнение в общении с журналистами высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Трамп не такой, каким мы его видим [в масс-медиа]", - приводит его слова агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, "в публичном поле появляются какие-то фрагменты его [Трампа] выступлений, плюс накладывают свой отпечаток особенности перевода, и складывается впечатление, что он импульсивный, непоследовательный". "Нет. Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей [в команде], я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир", - уверен белорусский лидер.