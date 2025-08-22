Такие люди не помощники для страны, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мог бы поговорить с представителями беглой оппозиции, однако разговаривать не о чем. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Сейчас хотят сесть за стол переговоров. Идеально, как они рассуждают, было бы с Лукашенко, - отметил глава государства. - Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну? Ладно, я это мог бы перешагнуть. Ну а какой прок от них? Они что, нам что-то помогут - народу, государству? Они нам не помощники. А по грязи ходить - можно грязью замазаться. Зачем это мне? Это мне не нужно".

"Мы никому не запрещаем разговаривать, пожалуйста. Но мне с ними не о чем говорить", - добавил Лукашенко.