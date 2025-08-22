Президент Белоруссии подчеркнул, что беглые оппозиционеры не имеют никакого отношения к переговорам с США насчет помилования некоторых осужденных

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры по освобождению ряда заключенных ведутся только с США, но не с беглой оппозицией. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры", - сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что беглые оппозиционеры не имеют никакого отношения к переговорам с США насчет помилования ряда осужденных, но у них просто "подгорает", что президент договорился с американцами.

Белорусский лидер отметил, что представители беглой оппозиции не заинтересованы в освобождении заключенных. "Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот - они об этом говорят, - чтобы были эти "политзаключенные". Если "политзаключенные" - есть причина на "диктатора" давить", - пояснил он.

"Я это специально для наших говорю, кто сегодня в застенках, чтобы они понимали, что они [беглым оппозиционерам] нужны в тюрьме, но не на свободе. В колонии - да. Это повод для осуждения моей политики и режима, как они говорят. Вот их политическое лицо", - добавил Лукашенко.

Президент рассказал, что представители оппозиции "списки [заключенных] какие-то в Америку передают". "От Госдепа требуют, чтобы они на нас давили по этим вопросам. Мы это все знаем. Они не рады, что мы договариваемся, и у себя обсуждают: "Как без нас, а мы где, нас не видно?! Давайте как-то мы к этому примажемся", - добавил Лукашенко.

21 июня заместитель спецпосланника США по Украине Кита Келлога Джон Коул сообщил, что власти Белоруссии по просьбе президента США Дональда Трампа отпустили на свободу 14 заключенных, среди которых был муж экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской Сергей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, в числе помилованных помимо белорусов были два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.