Дипломатическое урегулирование конфликта на основе двух государств остается целью Берлина, даже если оно кажется далеким, заявил представитель кабмина Штеффен Майер

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Германии не планирует в настоящее время признавать государственность Палестины, такой шаг сейчас был бы "контрпродуктивным". Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер.

"Дипломатическое решение [урегулирования конфликта] на основе двух государств остается нашей целью, даже если сегодня оно кажется далеким", - сказал Майер. "Признание Палестины, скорее всего, произойдет в конце подобного процесса, и такие решения сейчас были бы довольно контрпродуктивными", - подчеркнул он.

Ранее экс-постпред Германии при ООН, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за признание ФРГ государственности Палестины.

Международная кампания по признанию Палестины началась на фоне непрекращающейся почти два года военной операции Израиля в секторе Газа, которая привела к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН.