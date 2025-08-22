По данным телеканала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Агенты ФБР в пятницу утром провели обыск в доме бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в штате Мэриленд в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По данным источника, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя.

Сообщается, что Болтон, занимавший пост помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, не был взят под стражу или арестован.