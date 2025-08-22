Генсек НАТО отметил, что сами гарантии станут лишь "второй линией обороны"

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев и пообещал участие США и НАТО в неких "гарантиях безопасности" для Украины, частью которых якобы станет "усиление ВСУ".

"Сильные гарантии безопасности имеют ключевое значение, США и НАТО будут участвовать в их предоставлении", - заявил Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, добавив, что гарантии безопасности станут лишь "второй линией обороны", на первом месте - усиление ВСУ после конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в Москве, что размещение сил НАТО на Украине исключено.