МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку в Польше. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша обучила около 30 тыс. украинских военных", - рассказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По данным ЕС на февраль, в странах сообщества прошли обучение более 73 тыс. военнослужащих ВСУ с октября 2022 года по линии военной тренировочной миссии ЕС для Украины. Польша также организует подготовку украинских военных на основе двусторонних договоренностей.