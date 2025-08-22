Лукашенко рассказал, какие еще предлагались места проведения саммита РФ и США

Рассматривались Рим, Женева, Турция и ОАЭ, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве места проведения саммита РФ и США рассматривались в том числе Рим, Женева, Турция, ОАЭ. Об этом сообщило агентство БелТА.

"То, что он [президент США Дональд Трамп] пригласил его [российского лидера Владимира Путина] на Аляску, несколько экзотически, но красиво. Мне Путин до этого звонил, говорит: тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным... Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат", - сказал белорусский лидер журналистам.