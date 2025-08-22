Рютте: НАТО за последний месяц поставили Киеву американского оружия на $1,5 млрд

Генсек Североатлантического альянса заявил, что страны блока хотят после остановки боевых действий нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на подконтрольной Украине территории

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Страны НАТО за последний месяц закупили в США и уже поставили Киеву оружие на $1,5 млрд и намерены продолжать. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще", - пообещал Рютте.

Он подчеркнул, что после прекращения боевых действий страны НАТО хотят нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на оставшейся под контролем Киева территории.