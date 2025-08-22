Жители Гагаузии попросили Трампа, ОБСЕ и ЕС воспрепятствовать "диктатуре Санду"

Авторы послания напомнили, что глава Гагаузии Евгения Гуцул обладает уголовным иммунитетом, а ее арест является нарушением Конституции и договоренностей от 23 декабря 1994 года

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Сторонники осужденной главы Гагаузии Евгении Гуцул направили письмо президенту США Дональду Трампу и различным международным организациям, в котором жители автономии просят воспрепятствовать "диктаторскому режиму", которые установила в Молдавии президент Майя Санду при поддержке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявлено на митинге протеста сторонников блока оппозиционных партий "Победа" у тюрьмы в Кишиневе, где содержится глава автономии.

"Более 35 тыс. жителей региона подписали петицию, направленную президенту США, правительству, парламенту, судебным инстанциям, дипломатическому корпусу, ОБСЕ, Совету Европы и ООН. Жители автономии призывают президента США обратить внимание на диктаторский характер правления в Молдове и оказать давление на Урсулу фон дер Ляйен и Майю Санду, чтобы они немедленно освободили башкана (главу - прим. ТАСС) Гагаузии", - зачитал письмо, выступая перед протестующими гражданский активист, советник главы Гагаузии Михаил Влах. Авторы послания напомнили, что глава Гагаузии обладает уголовным иммунитетом, а ее арест является нарушением Конституции и договоренностей от 23 декабря 1994 года, которые закрепляют особый статус автономии.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.

Сторонники "Победы" ежедневно проводят митинги у здания тюрьмы в Кишиневе, требуя освобождения Гуцул и Попан. Власти препятствуют протестам - в минувшую субботу стражи порядка разогнали митинг сторонников Гуцул у железнодорожного вокзала и снесли установленные ими палатки. Полиция сообщила о задержании 69 человек во время этой акции, более сотни были оштрафованы.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.