Владимир Зеленский отметил, что пока рано говорить том, кто будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Турция изъявила желание предоставить Украине гарантии безопасности в Черном море, утверждает Владимир Зеленский.

По его словам, свое предложение Анкара выдвинула на последней встрече "коалиции желающих". "Они сказали: "Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины по части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море", - пересказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

Он отметил, что пока рано говорить том, кто будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности. Как считает Зеленский, сначала нужно разработать схему, а потом "понимать кто, чем и как может помочь".

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало о том, что европейские союзники Украины были не готовы предоставить ей те гарантии безопасности, которые предлагали США. Главы европейских государств расстроились от предложений вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которых он предлагал варианты сохранения на Украине сильной армии под финансированием Европы и аналог 5-й статьи НАТО, согласно которому европейские страны в случае нападения на Украину должны будут отправить туда войска.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.