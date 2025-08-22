Внешнеполитический эксперт партии Севим Дагделен отметила, что новые ограничения разрушают промышленность Германии

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен выступила за отмену разрушительных для ФРГ санкций против России и призвала к запуску "Северных потоков".

"Все новые и новые санкции и экономическая война против России разрушают не Москву, а нашу собственную промышленность. Остановите это экономическое самоубийство! Запустите "Северный поток", снизьте цены на энергоносители и положите конец этому безумию, пока сотни тысяч людей не потеряли работу", - написала Дагделен на своей странице в X.

Ранее в пятницу Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что ВВП Германии во втором квартале с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,3% по сравнению с первым кварталом текущего года, что на 0,2 процентных пункта больше, чем предполагалось в конце июля. В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.

18 июля послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Евросоюз также ввел полный запрет на операции с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", в том числе на поставку товаров и предоставление услуг, что препятствует завершению строительства, техническому обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов.

Как заявляла глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, главы МИД ЕС рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28-30 августа на неформальной встрече в Брюсселе.