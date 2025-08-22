Президент Белоруссии уверен, что американский лидер заслуживает эту премию

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает возможное вручение американскому лидеру Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Об этом сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер заявил журналистам, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу. Тем не менее, добавил Лукашенко, главное другое: "Главное, что его будут уважать люди - в России, на Украине, у нас. Позвонили друг другу - наши люди с воодушевлением это восприняли. "Благодарны Дональду Трампу", - вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию".

"Человек хочет Нобелевскую премию. Если это так - ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? - задал риторический вопрос президент Белоруссии. - Если надо поддержать, Трампу надо, то, наверное, он этого заслуживает".

Лукашенко выразил уверенность, что президенту США дадут эту премию. "Барак Обама до него только стал президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию. Он даже развязал несколько войн", - сказал президент.

По его словам, в Белоруссии свое отношение к Нобелевской премии. "Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только ни давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек, но что в этом плохого?" - задался вопросом Лукашенко.