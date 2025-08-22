На следующей неделе планируются новые контакты по этому вопросу, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран "евротройки" (Великобритания, Франция, ФРГ) вместе с главой евродипломатии Каей Каллас провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и возможное введение санкций против исламской республики. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

"Мы с моими коллегами [главой МИД Великобритании] Дэвидом Лэмми, [главой МИД ФРГ] Йоханном Вадефулем и Каей Каллас только что провели важный телефонный разговор с нашим иранским коллегой по поводу ядерной программы и санкций против Ирана, которые мы готовимся вновь ввести", - написал он в X.

Глава французской дипломатии не привел других подробностей о состоявшихся дискуссиях, добавив, что на следующей неделе планируются новые контакты по данному вопросу.

США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) ранее договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует запустить механизм snapback, который возобновит действие санкций СБ ООН против Тегерана, снятых на основании договоренностей 2015 года. Иран в свою очередь предостерег "евротройку" от координации с США своей позиции по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы. В Тегеране пригрозили в случае возобновления санкций СБ ООН выйти из числа участников Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому страна присоединилась одной из первых.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерному досье завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики 13 июня и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам 22 июня. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран "евротройки", которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.