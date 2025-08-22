Белорусский лидер также отметил, что позиция Москвы для будущего мира важнее, чем Киева

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время возможность завершения конфликта на Украине близка как никогда.

"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной", - сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский лидер также отметил, что позиция России для будущего мира важнее, чем украинская.

"Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства напомнил, что урегулированием конфликта занялся и президент США Дональд Трамп.

"Он, может быть, не рад, я уже вот так за ним наблюдаю. Он говорит: "Я думал, что это будет легче". Но это оказалось сложно. Он понял, что это действительно сложно. Но ему некуда уже деваться. Как у нас говорят: соскочить уже невозможно. И я американцев предупреждал, когда они были задолго до этих переговоров у меня. Я говорю: "Передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя". Он взялся за эту проблему, и он должен ее решить, и он может ее решить, и он старается решить. Вот в чем суть разговора на Аляске. Он посредник, он получил дополнительную информацию, он понял самую сильную страну, которая участвует в этом конфликте, и перенес это в Вашингтон на переговоры с [Владимиром] Зеленским и европейскими лидерами", - рассказал Лукашенко.