Президент США отметил, что нужно посмотреть, смогут ли российский лидер и глава киевского режима работать вместе

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

"Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быть. Я бы предпочел не быть, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время посещения музея, посвященного истории Белого дома, в американской столице. - Я бы предпочел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится".

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.

Президент США сравнил отношения между Россией и Украиной с "маслом и уксусом", отметив, что "по очевидным причинам они не очень хорошо ладят".

Трамп 18 августа, после состоявшейся 15 августа на Аляске встречи с Путиным, принял Зеленского, а также президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьера Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.