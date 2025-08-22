По словам президента Белоруссии, говорить о послевоенном устройстве можно будет уже после прекращения огня

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирования конфликта на Украине хотелось бы добиться быстрее, чем это происходит сейчас.

"Предпринимаются определенные шаги. Хотелось бы быстрее, но быстро не бывает. Почти четыре года идет война, быстро не бывает. Здесь надо время для того, чтобы разобраться и хотя бы прекратить стрелять друг в друга. Прекратить наносить удары по воздуху", - сказал он в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, говорить о послевоенном устройстве можно будет уже после прекращения огня.

"Вот остановятся военные на линии соприкосновения на фронте, прекратят стрелять друг в друга, не будут гибнуть люди, как это сейчас происходит, тогда можно говорить и о мире, и о послевоенном устройстве, и о редкоземельных металлах, о чем угодно можно говорить. На это будет время. Ну, лучше, конечно, мир заключить, если получится. Вот Россия с Японией до сих пор не имеют мирного договора. Живут как-то, сотрудничают", - пояснил Лукашенко.