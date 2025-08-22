Россия делает все возможное для скорейшего восстановления маршрута, заявил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Россия делает все возможное для скорейшего восстановления нефтепровода "Дружба", пострадавшего от украинского ракетного удара, но его ремонт займет не менее пяти дней. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

По словам главы МИД, они "рассмотрели технические последствия нападения". "Сейчас они гораздо серьезнее, чем прежде, поскольку во время этой атаки украинцы использовали не только беспилотники, но и ракеты. Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он с иронией выразил надежду, что "этого времени будет достаточно Еврокомиссии, чтобы, в соответствии с ранее данными письменными обещаниями, принять меры в отношении Украины и не допустить возникновения препятствий для поставок нефти в Венгрию". Ранее в пятницу Венгрия и Словакия обратились к Брюсселю с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод "Дружба". При этом министр отметил, что Еврокомиссия вопреки своим обязательствам бездействует и хранит молчание, будто она защищает интересы не Европы, а Украины.

Сийярто также сообщил, что весь день поддерживал контакт по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, обсуждая с ним необходимые шаги для преодоления последствий прекращения поставок нефти из России. В частности, они сверили данные о коммерческих и стратегических запасах сырья, имеющихся в стране. По сведениям экспертов, стратегических резервов нефти в Венгрии хватит на три месяца для обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий сырьем.