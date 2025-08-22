Президент Белоруссии заявил, что может сказать российскому лидеру то, что никто другой не сможет

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, что может сказать президенту России Владимиру Путину то, что не скажет никто другой.

"У нас близкие, дружеские отношения с президентом Путиным. Мы обсуждаем любую тему. Он высказывает мне, может меня покритиковать. Я ему прямо в глаза сказать могу то, что ему никто не скажет в силу определенных каких-то причин. У нас установились дружеские отношения, прежде всего, по этой причине, что мы можем обсудить любую проблему, правдиво высказать в глаза друг другу то, что мы считаем нужным сказать", - отметил глава государства. Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко также назвал Путина умным и подготовленным человеком. "20 лет работает президентом, на таких должностях, за границей служил. Очень подготовленный человек. И не думайте, что все просто. Все непросто, начинается непросто. Ну, когда договоримся, тогда уже попроще. Но я очень ценю мои отношения с президентом Путиным. Дружеские, братские отношения", - пояснил он.