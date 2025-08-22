Bloomberg: задействованные в Вашингтоне военные будут носить при себе оружие

По информации агентства, военнослужащие объединенной оперативной группы "вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их миссии и подготовке"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Национальной гвардии США, действующие в Вашингтоне (штат Колумбия), будут носить с собой табельное оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны США.

По его информации, военнослужащие объединенной оперативной группы "вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их миссии и подготовке".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросит у Конгресса $2 млрд на благоустройство и усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут быть привлечены вооруженные силы.