Так президент республики прокомментировал слухи о возможных атаках на Украину

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Белоруссия не собирается нападать на Украину и будет воевать только в случае внешней атаки. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он прокомментировал слухи о том, что если американцы с украинцами не договорятся, то Белоруссия якобы нападет на Украину с севера и будет вместе с Россией ее атаковать.

"Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами. Пока Украина против нас воевать не собирается", - сказал глава государства. Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

По словам лидера республики, "дурацкие действия" предпринимает Польша.

"Но я не думаю, что польский народ позволит этому правительству, президенту атаковать Беларусь. Поляки никогда не позволят это", - отметил он.

Как считает Лукашенко, это же касается и балтийских республик.

"Даст Бог, скоро выселят этих наших беглых из Литвы. Договорились до того, чтобы там создать анклавы какие-то там, пункты опорные для белорусов. Те бедные аж вздрогнули. Ну, историю же читать надо. Они переживают, что мы Вильно (Вильнюс - прим. ТАСС) заберем и прочее. Они еще и подкинули эту идею создания там белорусских анклавов каких-то. Дураки полные", - добавил президент.