ТАСС: Кличко пытается заручиться поддержкой основателя "Азова" для борьбы с Зеленским

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко пытается заручиться поддержкой основателя группировок "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и "Нацкорпус" (запрещена в РФ) Андрея Билецкого, чтобы противостоять Владимиру Зеленскому. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"21 августа Кличко передал третьему армейскому корпусу ВСУ, в основном состоящему из идейных нацистов, крупную партию FPV-дронов, чтобы заручиться поддержкой их командира - основателя запрещенных в РФ "Азова" и "Нацкорпуса" А. Билецкого", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о напряженных отношениях между Кличко и Зеленским давно известно, и мэр Киева неоднократно публично критиковал действия Зеленского.

Собеседник ТАСС указал, что сами азовцы также нередко критиковали действия властей. "По некоторым данным именно нацистское лобби препятствует нормальному началу переговорного процесса, продвигая идею "войны до победы". В случае непредвиденных ситуаций, именно альянс Билецкий - Кличко может выступить в противовес утратившему позиции тандему Ермак - Зеленский", - добавил он.