БРАТИСЛАВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини высоко оценил реакцию президента США Дональда Трампа на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и ожидает поддержки от партнеров республики по Евросоюзу. Об этом говорится в заявлении главы словацкого государства, распространенном его пресс-службой.

"Ценю решительную и отрицательную позицию президента США Дональда Трампа, занятую им в связи с украинской атакой на нефтепровод "Дружба" - энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии и наша экономика. Поддержку ожидаю и от наших партнеров в Евросоюзе", - отметил президент.

Словакия, как напомнил Пеллегрини, отказалась от оказания военной поддержки Украине, помогая этой стране в других областях. Словацкий президент надеется, что атаки на объекты инфраструктуры, обеспечивающие стабильное функционирование экономики республики, более не станут мишенью для ВСУ.

Трамп сообщил ранее премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с нанесением Украиной ударов по нефтепроводу "Дружба".