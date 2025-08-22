Президент США продемонстрировал фотографию с российско-американского саммита на Аляске, на которой он запечатлен рядом с лидером РФ

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин может прибыть на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп продемонстрировал фотографию с российско-американского саммита на Аляске, на которой он запечатлен рядом с Путиным. "Это человек по имени Владимир Путин, который, я уверен, приедет [на чемпионат мира], это зависит от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится. В ближайшую пару недель ожидается много событий, но я подумал, что это хорошая фотография", - заявил Трамп.