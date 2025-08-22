Глава МИД республики и министр иностранных дел РФ также затронули вопросы реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран

ТАШКЕНТ, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов сообщил, что по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Обсудили дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией, а также своевременную реализацию всех договоренностей, достигнутых нашими президентами", - написал он в Telegram-канале.

Стороны также рассмотрели предстоящие двусторонние мероприятия, совместные усилия на международных и региональных площадках, направленные на укрепление доверия и сотрудничества.