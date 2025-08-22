Каспар Велдкамп отметил, что не видит возможности "самостоятельно и свободно претворять в жизнь" те меры, которые он считает необходимыми

ГААГА, 22 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп сложил свои полномочия из-за отсутствия в правительстве консенсуса по вопросу введения дополнительных мер против Израиля. Об этом сообщил портал NU.nl.

"Я понял, что не смогу предпринять каких-либо значимых дополнительных мер", - приводит портал слова политика. Велдкамп, объясняя причины своей отставки, также отметил, что не видит возможности "самостоятельно и свободно претворять в жизнь" те меры, которые он считает необходимыми.

В пятницу нидерландский кабинет министров несколько часов обсуждал предложенные Велдкампом дополнительные санкции в отношении Израиля из-за его военной операции в секторе Газа.