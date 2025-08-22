NOS: все однопартийцы и.о. главы МИД Нидерландов уходят в отставку

Причиной такого решения стало отсутствие консенсуса в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля, сообщает телеканал

ГААГА, 22 августа. /ТАСС/. Все члены правительства Нидерландов от партии "Новый общественный договор" приняли решение подать в отставку вслед за своим однопартийцем, исполняющим обязанности главы МИД королевства Каспаром Велдкампом. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, свои полномочия в знак солидарности с позицией Велдкампа сложат все исполняющие обязанности министров и статс-секретари министерств, принадлежащие к указанной партии. В их числе исполняющий обязанности вице-премьера Эдди ван Хеюм, исполняющие обязанности главы МВД и главы Минобразования Юдит Аутермарк и Эппо Брейнс, временно возглавляющий министерство здравоохранения Даниэль Янсен, а также четыре статс-секретаря.

Причиной такого решения стало отсутствие консенсуса в правительстве по вопросу введения дополнительных мер против Израиля на фоне военной операции в секторе Газа.

Ранее о своей отставке объявил сам Велдкамп, заявив, что не видит возможности реализовать дополнительные меры против Израиля и самостоятельно определять политический курс в рамках кабмина. До этого нидерландское правительство несколько часов обсуждало возможность введения санкций против еврейского государства, но так и не смогло прийти к согласию.