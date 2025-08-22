Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что движение "Ансар Аллах" применило гиперзвуковую баллистическую ракету

ДОХА, 22 августа. /ТАСС/. Сторонники хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая преодолела системы противовоздушной обороны Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, в ходе которой они атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", преодолев системы ПВО Израиля", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah. Согласно его утверждению, операция "успешно достигла своей цели", в результате обстрела работа аэропорта была временно приостановлена.

Кроме того, подразделения беспилотной авиации ВС хуситов совершили удары по двум целям в Тель-Авиве и Ашкелоне с помощью беспилотников. Аппараты, отметил военный представитель "Ансар Аллах", также достигли поставленных целей.

В пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные зафиксировали запуск ракеты с территории Йемена в сторону еврейского государства, в ряде районов была объявлена воздушная тревога. Как отмечалось, израильские военные предприняли попытку перехвата воздушной цели.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.