ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит, предположительно, приобрели новую виллу в коммуне Ле-Туке (север Франции) на берегу пролива Ла-Манш. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Речь идет о трехэтажной вилле из красного кирпича с видом на вляж. По данным СМИ, она расположена на участке в 290 кв. м, его жилая площадь составляет 111 кв. м, на территории имеется небольшой сад и беседка.

Издание обратило внимание, что ее приобрела компания SCI Bremselati. Дело в том, что юридический адрес компании расположен в той же коммуне Ле Туке в доме 16 на авеню Сен-Жан - точно там, где находится нынешняя вилла президентской четы. Компания, согласно госреестру, специализируется на сдаче в аренду недвижимости и была зарегистрирована 7 февраля 2025 года. По информации издания, президент входит в число сотрудников, а само название является акронимом из первых букв имен Брижит, Эмманюэль, Себастьен, Лоранс и Тифани - последние трое являются детьми супруги французского лидера.

"Ходят слухи, что [президентская чета] приобрела виллу у моря, но подтверждения нет", - заявила изданию представитель агентства Le Touquet Sotheby's Натали Форе. По ее словам, одной из причин такого выбора стало желание Макрона переселиться из центра города в более уединенное место.

Ранее СМИ сообщали о том, что Макрон планировал продать виллу Monejan в центре Ле-Туке из-за того, что после его избрания на пост президента она стала привлекать повышенное внимание туристов и папарацци. Ряд анонимных источников в сфере недвижимости сообщил Le Figaro, что перевод средств за новую виллу осуществлялся напрямую, без привлечения риелторских агентств. Однако старая вилла, вопреки слухам, пока не продана, утверждает газета.