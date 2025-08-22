Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" призвал вернуть права оппозиции на Украине и провести там честные выборы

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил о невозможности подписания Владимиром Зеленским мирного соглашения с Россией от лица Украины и потребовал вернуть права оппозиционным партиям на Украине, чтобы провести там честные президентские и парламентские выборы.

"Кто будет подписывать мир? Скажете Зеленский? Да вы шутите. Он ничьим президентом не является, его мандат истек в мае прошлого года", - сказал Меланшон, выступая на встрече со сторонниками партии близ Валанса, трансляция велась в X. Он добавил, что если проводить выборы после подписания мирного соглашения и на них победит не Зеленский, то его сменщик запросто может сказать, что он ничего не подписывал, а Зеленский никого в тот момент не представлял.

"Поэтому нужен легитимный президент, избранный украинцами, а кого они захотят, это не наше дело, но он и будет подписывать мирное соглашение", - заключил политик. На этом фоне он заявил, что требует от правительства Украины восстановить права профсоюзов и оппозиционных партий, поскольку последние на Украине оказались фактически под запретом. Меланшон добавил, что выборы как раз и станут хорошим поводом для требуемого европейцами перемирия, которое будет предварять окончание конфликта. "И все те, кто не согласны объединить все эти вопросы, не хотят мира, они лгут, они ищут возможность для нового витка [конфликта], чтобы все продолжалось, и чтобы рассказывать эти басни, эти небылицы о том, что Россия готовится прийти и конфисковать Эйфелеву башню, а может быть, даже конфисковать Ватикан, пока еще неизвестно", - добавил он.

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.