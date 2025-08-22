Он возглавляет кадровое управление Белого дома

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатом на пост посла США в Индии Серджио Гора, а также решил назначить его спецпосланником по делам Южной и Центральной Азии.

"Я ряд сообщить, что выдвигаю Серджио Гора на должность нового посла США в Республике Индия и специального посланника по делам Южной и Центральной Азии", - написал американский лидер в Truth Social.

Гор родился в Ташкенте в 1986 году и при рождении получил имя Сергей Гороховский. Он возглавляет кадровое управление Белого дома. Гор сохранит этот пост до утверждения сенаторами на новой должности, уточнил Трамп.

"Серджио - замечательный друг, который в течение многих лет был рядом со мной", - отметил американский лидер. По словам Трампа, Гор, в частности, участвовал в его предвыборных кампаниях.