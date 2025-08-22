Президент США отметил, что он хороший атлет

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что готов надеть шорты и выйти на поле во время чемпионата мира по футболу 2026, так как знает, сколько зарабатывают футболисты.

Выступая перед журналистами в Белом доме в присутствии президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, американский лидер заявил, что жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. После чего журналисты спросили, будет ли он "играть какую-либо роль" в этой церемонии.

"Я могу сыграть", - пошутил Трамп. "Имею в виду, что вижу, какие деньги зарабатывают футболисты. Могу попробовать сыграть, я хороший атлет, а мой сын - очень хороший. Он крайне хорош в футболе", - добавил глава Белого дома. "Он из высоких футболистов, его рост 6 футов и 9 дюймов (около 205 см - прим. ТАСС)", - пояснил он.

"Могу надеть шорты, а я в них крайне хорошо смотрюсь, и присоединиться к матчу. Будет очень весело", - добавил американский президент.

В свою очередь Инфантино подарил американскому лидеру билет на финальный матч чемпионата мира, который, как ожидается, состоится 19 июля 2026 года. "У нас есть первый билет. На финал для вас. Конечно, это первый ряд, первое место. Билет номер 45-47 (Трамп стал 45-м и 47-м по счету президентом США - прим. ТАСС)", - сказал президент ФИФА. "Это на финал в Нью-Джерси. У вас уже есть билет на финал. Все остальные, покупайте свои билеты с 10 сентября", - резюмировал он.