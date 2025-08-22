Telegraph: Украину ждет катастрофа в случае провала мирных инициатив Трампа

Обозреватель газеты Сэмюэл Рамани отметил, что ситуация на поле боя становится все проблематичнее для Киева

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Украина может столкнуться с военным поражением в том случае, если попытки мирного урегулирования конфликта, осуществляемые администрацией президента США Дональда Трампа, не дадут результата. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Daily Telegraph Сэмюэл Рамани.

По его словам, "в то время как перспективы скорого мирного урегулирования улетучиваются, ситуация на поле боя становится все более проблематичной для Украины". Рамани, в частности, обратил внимание на взятие ВС РФ Часова Яра и продвижение в Красноармейске (украинское название - Покровск).

Он указал, что "у Киева есть две слабые точки". "Первая - это его острая нехватка живой силы", - подчеркнул колумнист. Рамани добавил, что подразделения ВСУ на основных участках боевых действий в ДНР "остаются недоукомплектованы". Второй проблемой для Украины он назвал "растущее внутреннее недовольство командной структурой" ВСУ. "Мирный план Трампа трещит по швам. России это дает драгоценное время. Для Украины это может обернуться катастрофой", - заключил журналист.