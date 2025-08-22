Президент США намерен использовать Национальную гвардию в других мегаполисах

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства, в том числе регулярную армию, для активизации борьбы с преступностью после Вашингтона в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.

"Нам не нужно было [пока] привлекать регулярные вооруженные силы. А мы готовы это сделать, если нам придется", - сказал американский лидер, комментируя в пятницу по просьбе журналистов в Белом доме тему привлечения Национальной гвардии и других ресурсов к укреплению правопорядка в столице Соединенных Штатов. "После того, как мы сделаем это (добьемся значимых результатов в Вашингтоне - прим. ТАСС), мы направимся в другую точку и тоже там обеспечим безопасность", - заявил Трамп. "Думаю, Чикаго будет нашим следующим [пунктом]. А потом мы поможем с Нью-Йорком", - добавил он.

11 августа Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут привлечь Вооруженные силы США. Кроме того, президент сигнализировал, что попросит Конгресс США ассигновать $2 млрд из федерального бюджета на благоустройство и усиление мер по борьбе с криминалом в американской столице.

Согласно имеющимся данным, в Вашингтоне за минувшие несколько дней были активизированы, в частности, задержания нелегальных иммигрантов. Белый дом приводит статистику, свидетельствующую о резком сокращении числа различных преступлений в столице за последнюю неделю. За этот же период, по свидетельству президентской администрации, в Вашингтоне не было зафиксировано ни одного убийства.

Тем не менее значительная часть населения федерального округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, воспринимает принятые республиканцем Трампом меры в штыки, усматривая в них в том числе посягательство на самоуправление и права человека. Подавляющая часть жителей города поддерживает Демократическую партию США.