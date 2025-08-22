Европа была вынуждена сдаться перед введением пошлин со стороны США, отметил экс-премьер Италии

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) и экс-премьер Италии Марио Драги признал, что Европе принадлежит достаточно маленькая роль, а иллюзия о геополитическом весе растворилась.

"На протяжении многих лет в ЕС полагали, что экономическое измерение - 450 млн потребителей - несет с собой вес в геополитике и международных торговых отношениях. И нынешний год запомнится как год, когда эта иллюзия окончательно растворилась", - сказал он на форуме в Римини. Его слова приводит газета Corriere della Sera.

"Мы были вынуждены сдаться перед введением пошлин со стороны нашего самого крупного торгового партнера и давнего союзника, то есть США. Тот же союзник подтолкнул нас к увеличению военных расходов, решению, которое, вероятно, мы приняли бы, но мы сделали это в форме, не отвечающей интересам Европы", - перечислил он. Драги также констатировал, что несмотря на то, что Европа сделала крупнейший финансовый вклад в помощь Украине, до сих пор ее роль в мирном процессе была минимальной. Европа, по его словам, осталась в роли наблюдателя и при бомбардировке ядерных объектов в Иране и разрушении в секторе Газа. "Череда этих событий очевидно показала, что экономический фактор не несет какого-либо геополитического веса", - сказал Драги.

Ранее в докладе, специально подготовленном по заказу Еврокомиссии, экономист написал, что на нынешнем этапе Европа утратила конкурентоспособность.