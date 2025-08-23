Андрея Ивасенко обвиняют сразу по пяти статьям, свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Суд на Украине может приговорить к 15 годам лишения свободы жителя Андрея Ивасенко за создание сообщества "Львовская народная республика", которое выступало за союз с Новороссией. Украинца обвиняют сразу по пяти статьям, свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

По информации украинских СМИ, Ивасенко до июля 2017 года активно вел группу в социальных сетях с названием "Львовская народная республика" и якобы распространял там антиукраинские материалы. При этом уголовное дело на него завели только в марте 2022 года - после начала специальной военной операции на Украине.

За критику украинских властей в сообществе и предложение объединиться с Новороссией Ивасенко обвиняют в призывах к свержению власти, посягательстве на территориальную целостность, измене родине, призывах к войне и оправдании действий России. С августа 2022 года он находится в украинском СИЗО.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы якобы как госизмена, что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.