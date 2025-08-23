Трамп поддержал передачу Минюстом США Конгрессу материалов по делу Эпштейна

Президент Соединенных Штатов также выразил уверенность в том, что некоторые подробности процесса сфабриковали демократы в политических целях

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп поддерживает предоставление Министерством юстиции США Конгрессу материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода. Об этом глава вашингтонской администрации заявил 22 августа журналистам в Белом доме.

"Невинные люди не должны пострадать, но я поддерживаю полную открытость в этом. Мне совершенно все равно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, как он относится к начавшейся передаче Минюстом США упомянутых документов комитету Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. "Я ничего об этом не знаю. Но я сказал всем - [министру юстиции - генеральному прокурору США] Пэм [Бонди] и всем остальным, чтобы они дали им [законодателям] все, что могут дать", - добавил американский лидер, говоря о предоставлении сведений.

"В этих материалах может быть упомянуто много людей, которые этого не заслуживают", - добавил Трамп. "Он всех знал в Палм-Бич", - подчеркнул он, говоря об Эпштейне. В районе этого города в штате Флорида находится поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Трамп также выразил уверенность в том, что некоторые подробности, касающиеся дела Эпштейна, были сфабрикованы демократами в политических целях. "Вся эта ситуация с Эпштейном - это домыслы демократов", - подчеркнул он.

Комитет Палаты представителей Конгресса по надзору и подотчетности 5 августа заявил, что хочет получить показания 42-го президента США Билла Клинтона, его супруги Хиллари и ряда бывших американских министров по делу Эпштейна. Комитет, который сейчас контролируют республиканцы, также запросил Минюст США к 19 августа раскрыть сведения, касающиеся дела Эпштейна. Это касается, в частности, любой связанной с ним корреспонденции между упомянутым ведомством, 46-м президентом США Джо Байденом и кем-либо из сотрудников его администрации.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили Билл Клинтон и Трамп. Сторонники президента США ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.