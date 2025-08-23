Они оба представляют "партию войны", заявил политик

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, как и Владимир Зеленский, представляет "партию войны", между ними нет принципиальной разницы. Об этом заявил ТАСС внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя информацию о подготовке Залужного к президентским выборам.

По его словам, такими же представителями "партии войны" являются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и экс-президент Петр Порошенко (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Разговоры о Залужном - это внутренняя перестановка в "партии войны", - сказал депутат. - Залужный, Зеленский, Порошенко, Буданов и все подобные деятели - это одна и та же группа. Это "партия войны". Между ними нет принципиальной разницы".

Хотя Залужный пока не может открыто заявить о своих планах, он попытается вступить в борьбу за власть, продолжил Дмитрук. "Действительно, еще два-три года назад Залужный имел высокий рейтинг доверия и узнаваемости. На фоне полного обнуления рейтингов Зеленского он мог выглядеть как реальная альтернатива. Но сегодня это скорее продолжение игры внутри одной системы, а не рождение чего-то нового. <...> Юридически Залужный пока не может заявить о себе как о кандидате, занимая должность посла Украины в Великобритании. Но сама логика политической жизни подсказывает: такие фигуры будут пытаться войти в борьбу за власть", - пояснил он.

Комментируя соглашение о сотрудничестве между ЦИК Украины и Великобритании, Дмитрук указал, что к будущим процессам смены власти в стране должны быть привлечены ключевые страны, в том числе Россия и Белоруссия. "Такие соглашения должны быть заключены не выборочно, а со всеми ключевыми игроками, если речь уже идет о коллективной помощи Украине в этом вопросе. С США, Китаем, Венгрией, Россией и обязательно с Белоруссией. Я на этом не раз акцентировал [внимание]: Белоруссия должна играть ключевую роль в будущих процессах смены власти и обеспечения честных выборов на Украине, - подчеркнул он. - Реальные перемены начнутся тогда, когда власть на Украине будут формировать не кланы и внешние силы, а сам народ при участии всех соседей и гарантов будущего мира!"

Дмитрук - независимый депутат, выступающий, в частности, в защиту канонической Украинской православной церкви. Он сообщал, что его пытались убить, а также подвергали пыткам со стороны Службы безопасности Украины. В августе 2024 года ему удалось выехать из страны.

О выборах на Украине

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти.

19 августа в СМИ распространилась информация о том, что Залужный начал готовиться к участию в президентских выборах, а в Лондоне уже работает его штаб-квартира. Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали избирательные комиссии Украины и Великобритании. В окружении Залужного попытались опровергнуть сообщения о создании предвыборного штаба в Лондоне. Однако еще 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Однако опросы, проводимые на Украине, продолжают давать Залужному преимущество перед Зеленским. Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники, сейчас офис Зеленского проводит большую работу, чтобы вынудить Залужного отказаться от идеи баллотироваться в президенты.