В Пхеньяне считают инцидент провокацией, заявил заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии Ко Чон Чхоль

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь на границе с КНДР, в Пхеньяне считают этот инцидент провокацией. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии (КНА) Ко Чон Чхоль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"19 августа военные фанатики из армии Республики Корея совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета в ответ на действия наших военнослужащих, которые вели строительство постоянных ограждений вблизи южной пограничной линии", - рассказал генерал-лейтенант. Он обратил внимание, что этот инцидент произошел на фоне американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Shield.

"Такие действия являются очень тревожным предзнаменованием, которое может привести ситуацию в районе южной границы, где огромные вооруженные контингенты стоят друг напротив друга, к неконтролируемому состоянию, и наша армия внимательно следит за нынешней ситуацией", - продолжил Ко Чон Чхоль.

Он пояснил, что КНДР ведет строительство заграждений "для блокирования южной границы" и территориального размежевания, что в конечном счете устранит "главный фактор напряженности и никому не представляет угрозу". Генерал добавил, что Пхеньян по меньшей мере дважды уведомил американскую сторону, за которой остается контроль над Вооруженными силами Республики Корея, о ведении работ - 25 июня и 18 июля.

Громкоговорители

"И американская сторона приняла это уведомление как искренние меры для ослабления напряженности <...>. Несмотря на это, по-прежнему продолжаются провокационные акции, раздражающие наших строителей", - рассказал заместитель начальника Генштаба КНА. "Радиовещание с помощью громкоговорителей, которое раньше было ограничено одним или двумя наблюдательными постами, постепенно распространяется в разные подразделения вооруженных сил РК", - отметил он.

Ко Чон Чхоль сказал, что военнослужащим КНА, работающим на границе, приходится практически постоянно сталкиваться с такими угрожающими предупреждениями, как "Будем стрелять". " Все эти факты наглядно показывают, что гнусное нутро воинственных элементов США и РК, стремящихся к военной конфронтации с нами, ничуть не изменилось", - считает генерал.

Он заявил, что в Пхеньяне будут считать провокацией попытки помешать строительству и что Корейская народная армия оставляет за собой право на ответные меры. "Ответственность за все последствия будет лежать не на нас", - предупредил Ко Чон Чхоль.

Ранее южнокорейские военные заявили о демонтаже всех стационарных громкоговорителей на границе. Новый президент Ли Чжэ Мён распорядился прекратить вещание из них еще в июне. Известно, что, помимо стационарных громкоговорителей, у Южной Кореи есть мобильная аппаратура. Вооруженные силы Южной Кореи 23 августа указали, что предупредительные выстрелы имели место 19 августа в ответ на нарушение военной демаркационной линии.