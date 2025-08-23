Представитель Генштаба Корейской народной армии сказал, что эти маневры носят "крайне провокационный и агрессивный характер" и нацелены на отработку "внезапного превентивного удара по КНДР", сообщило агентство

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield подрывают стабильность в районе Корейского полуострова. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он отметил, что США и Южная Корея приступили к учениям, запланированным на 18-28 августа, несмотря на протесты внутри и за пределами страны. Представитель Генштаба сказал, что эти маневры носят "крайне провокационный и агрессивный характер" и нацелены на отработку "внезапного превентивного удара по КНДР".

"Безрассудные военные учения воинственных маньяков США и Республики Корея серьезно угрожают безопасности нашего государства и приводят ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом к предельному росту напряженности", - заявил официальный представитель. Он указал на "оперативный план 2022", который является "сценарием войны с имитацией превентивного удара по ядерным объектам" КНДР.

В Пхеньяне также отметили, что к учениям присоединились представители государств - членов так называемого Командования ООН, в том числе было указано на корабли ВМС Великобритании, которые прибыли в Пусан. "В результате чего военные учения Ulchi Freedom Shield превратились в многосторонние, а военная угроза в отношении нашего государства возросла", - заявил представитель Генштаба. Он отметил, что учения США и Республики Корея ведут к нарушению баланса сил в регионе. По его словам, КНДР повысит боеготовность армии и оставляет за собой право на самозащиту и на "срыв враждебных действий" против народной республики.

В Южной Корее и США настаивают на оборонительном характере ежегодных масштабных учений Ulchi Freedom Shield. В 2025 году к маневрам привлечены около 17 тыс. южнокорейких военных. На этот раз половина (примерно 20 из 40) полевых тренировок перенесена на сентябрь. Южнокорейские издания предполагают, что это было сделано в попытке улучшить межкорейские отношения.