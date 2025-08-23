Спешка Киева в открытии дипмиссий напрямую связана с задачей по набору наемников, заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украина ускоренно открывает посольства на африканском континенте для вербовки местных жителей в ВСУ. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

"В начале года президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за отправку африканских солдат на Украину для участия в военных действиях против России. С тех пор Украина приступила к ускоренному открытию посольств на африканском континенте", - сказал эксперт.

По словам Иванова, спешка в открытии дипмиссий напрямую связана с задачей по набору наемников. "Некоторые из них уже открыты, в том числе посольство в Нуакшоте (в Мавритании - прим. ТАСС), которое было введено в эксплуатацию 22 мая 2025 года, другие все еще находятся в процессе реализации. Такая спешка в открытии посольств объясняется тем, что Украина планирует вербовать африканцев для службы в рядах ВСУ", - заключил он.