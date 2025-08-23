Кроме того, Гислейн Максвелл отметила, что финансист, по ее мнению, в 2019 году не совершил самоубийство, а был убит, возможно, кем-то из заключенных

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Помощница уличенного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл на допросе заявила сотрудникам Минюста США, что никогда не видела какого-либо неподобающего поведения со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

"Я никогда не видела президента в какой-либо неподобающей обстановке. За все время, когда я была рядом с ним, президент никогда не вел себя неподобающим образом с кем-либо. Он был джентльменом во всех отношениях", - привела газета The Washington Post выдержки из опубликованных Минюстом США в пятницу стенограмм и аудиозаписей допросов Максвелл. Они были проведены в июле. "Президент Трамп всегда был очень сердечен и добр ко мне", - отметила Максвелл, которая сейчас отбывает тюремное заключение.

Как отмечает издание, Максвелл не дала обвинительных показаний, касающихся кого-либо из известных людей, включая 42-го президента США Билла Клинтона. Она также заверила, что у Эпштейна не было чего-либо похожего на список клиентов. Максвелл сообщила, что не слышала о каких-либо попытках шантажа, касающегося связанных с Эпштейном известных людей. Она полагает, что Эпштейн не имел отношения к разведывательным службам.

Кроме того, Максвелл отметила, что Эпштейн, по ее мнению, в 2019 году не совершил самоубийство, а был убит, возможно, кем-то из заключенных.

Издание подчеркивает, что Максвелл вскоре после этого допроса была переведена в другую тюрьму с менее строгими условиями содержания. Трамп в начале августа заявил, что ничего не знал об этом. Адвокат Максвелл заверил, что она на все вопросы отвечала правдиво.

Дело Эпштейна

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

В число знакомых Эпштейна входили Билл Клинтон и Трамп. Сторонники президента США ранее неоднократно призывали его опубликовать всю информацию по делу Эпштейна. Трамп и члены его команды во время избирательной кампании в прошлом году обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность в этом деле.

Как сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной поставила в известность Трампа о том, что его имя фигурирует в документах, связанных с Эпштейном, как и имена "многих других видных фигур". В Белом доме эту публикацию назвали лживой.