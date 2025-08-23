Замглавы МИД Украины: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий с Путиным

Начало разговора о территориях - это имеющаяся линия боевого соприкосновения, заявил Сергей Кислица

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский готов обсуждать "территориальные вопросы" на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица, который входил в состав делегации Киева на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

"Зеленский ясно дал понять: он готов сесть [за стол переговоров] с президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях - это имеющаяся линия боевого соприкосновения", - сказал Кислица в интервью программе NBC News "Meet the Press".

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание, что во время встречи Трампа и Зеленского 18 августа в Овальном кабинете была карта Украины с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Би-би-си трактовала это как "наглядный способ для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир".

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Владимира Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в эфире телеканала NBC News сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.