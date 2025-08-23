Гарантии безопасности должны согласовываться западными союзниками и "не могут быть вопросом для обсуждения с Россией", заявил замглавы украинского дипведомства Сергей Кислица

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Черновой проект гарантий безопасности для Украины может быть готов в начале следующей недели, после этого может начаться работа "на политическом треке". Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица, который входил в состав делегации Киева на встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

"Если мы говорим о гарантиях безопасности, это очень важный и сложный вопрос. И нужно как минимум неделю, чтобы подготовить итоговый черновик пакета гарантий безопасности для Украины. <...> В идеале мы можем иметь первый черновик на следующей неделе и затем руководство должно решить, как мы будем работать по этому документу с политической стороны", - сказал Кислица в интервью программе NBC News "Meet the Press".

Он добавил, что гарантии безопасности должны согласовываться западными союзниками Киева и "не могут быть вопросом для обсуждения с Россией".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России.