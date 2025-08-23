Лидеры Южной Кореи и Японии высказались за укрепление союза с США

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Сигэру Исиба также выступили за денуклеаризацию КНДР

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступают за укрепление двусторонних связей и сотрудничество с общим союзником - США, а также за полную денуклеаризацию КНДР. Они заявили об этом журналистам в резиденции главы японского правительства в Токио после состоявшихся там двусторонних переговоров.

"В условиях сложной обстановки в мире, - сказал Исиба, - стабильное развитие наших отношений отвечает интересам двух стран, идет на пользу всему региону. В этих условиях чрезвычайно важно укрепление сотрудничества между Японией, Республикой Корея и США". Японский премьер высказался за стратегический диалог между Токио и Сеулом, за "полную денуклеаризацию" КНДР.

Президент Республики Корея, в свою очередь, также подчеркнул важность "полной денуклеаризации Корейского полуострова, укрепления непоколебимых отношений между двумя странами и их сотрудничества с США". Ли Чжэ Мён сообщил, что Сеул и Токио намерены возобновить регулярный обмен визитами на высшем уровне. Он подчеркнул, что стороны договорились сотрудничать в решении и общих социальных проблем, включая старение населения и низкую рождаемость.

Президент Южной Кореи совершил в Токио свой первый официальный визит после вступления в должность, он приурочен к отмечаемому в нынешнем году 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Вслед за Токио Ли Чжэ Мён отправится в США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.