На Украине планируют эвакуировать из прифронтовой зоны более 230 тыс. человек

Из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий ДНР с 1 июня по 22 августа вывезли свыше 64 тыс. человек

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Украины считают, что порядка 237 тыс. человек, проживающих в районах, расположенных вблизи от зоны боевых действий, нуждаются в эвакуации. Об этом сообщили в министерстве развития территорий.

"Около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий ДНР вывезли более 64 тыс. человек.

Украинские власти регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности". При этом в МВД признавали, что часто сталкиваются с нежеланием людей выезжать. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВСУ под видом эвакуации уничтожают села перед приходом российских войск, оставляя выжженную землю, намеренно лишая людей возможности вернуться.

В украинских СМИ 12 августа появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике. В тот же день главком ВСУ Сырский сообщил о направлении в район Доброполья резервов. В частности, туда был переброшен корпус Национальной гвардии Украины "Азов" (признан террористическим объединением, запрещен в РФ). Власти Украины вывозят людей из населенных пунктов поблизости от Доброполья.