Главы МИД России и Азербайджана обсудили двустороннюю и региональную повестку

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов "высоко оценили" итоги прошедшего 22 августа в Астрахани заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

БАКУ, 23 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений, а также региональную и международную безопасность. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также ряд вопросов азербайджано-российской двусторонней повестки дня, включая различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Лавров и Байрамов "высоко оценили" итоги прошедшего 22 августа в Астрахани заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. "Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении. 

