Около 60% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой правительства и Мерца

По данным исследования, только 28% респондентов удовлетворены работой канцлера Германии

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Более 60% жителей Германии недовольны работой правительства в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ, почти 60% - не удовлетворены работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По его информации, 62% респондентов недовольны работой правящей коалиции Германии. Лишь 26% опрошенных положительно оценили деятельность правительства. Вместе с тем 57% жителей ФРГ заявили, что не удовлетворены работой Мерца. Противоположного мнения придерживаются только 28%. Для сравнения, при вступлении в должность в начале мая Мерца поддерживали 49% немцев.

Что касается рейтинга политических партий, то "Альтернатива для Германии" сравнялась с блоком ХДС/ХСС - обе партии набирают по 25%. Для консерваторов это худший показатель за последние месяцы. Последний раз он составлял 25% 12 мая текущего года. На федеральных выборах ровно полгода назад ХДС/ХСС набрал 28,5%. Это означает, что за последние полгода ХДС/ХСС потерял 3,5 процентных пункта.

"Результаты опроса отражают недовольство консервативно-красной (ХДС/ХСС и СДПГ - прим. ТАСС) коалицией. СДПГ по-прежнему имеет всего 15% голосов - на федеральных выборах она получила 16,4%, что на тот момент было исторически низким результатом. В совокупности правящая коалиция в настоящее время имеет 40% - слишком мало для парламентского большинства", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. За "Зеленых" готовы проголосовать 11%, за Левую партию - также 11%. Свободная демократическая партия и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" получают 3% и 4% соответственно и с таким результатом не прошли бы в Бундестаг.

Опрос проводился с 21 по 22 августа. В нем приняли участие 1 001 человек. Исследование относительно партийных предпочтений проводилось с 18 по 22 августа. В нем участвовали 1 201 человек.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование. В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.