Fox: нацгвардию США направят в 19 штатов для борьбы с нелегалами и преступностью

По данным телеканала, больше всего солдат отправят в Техас

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их информации, больше всего нацгвардейцев направят в Техас. Кроме того, они будут размещены в штатах Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Вирджиния, Джорджия, Индиана, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта. Власти рассчитывают, что до середины ноября нацгвардейцы будут оказывать министерству внутренней безопасности логистическую поддержку, помогать с обработкой дел задержанных нелегалов и сбором данных.

Представитель американского оборонного ведомства отказался оглашать иные подробности предстоящих операций по борьбе с преступностью в стране, но заверил, что Пентагон "вместе с другими ведомствами продолжает работать над защитой федерального имущества".

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности могут привлечь Вооруженные силы США. 22 августа американский лидер сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства, в том числе регулярную армию, для активизации борьбы с преступностью в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.