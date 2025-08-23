Первая леди Турции также считает, что нужно связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Жена турецкого лидера Эмина Эрдоган направила письмо первой леди США Мелании Трамп письмо с призывом поднять вопрос о тяжелом положении детей в Газе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст, опубликованный администрацией президента Турции.

Как передает агентство, Эрдоган написала, что ее "вдохновило" письмо жены американского лидера, переданное через Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину на Аляске, о состоянии детей на фоне украинского конфликта.

"Я верю, что та значимая чуткость, которую вы проявили по отношению к 648 украинским детям, <...> будет также применена в отношении Газы", - приводит Reuters слова из письма.

Первая леди Турции также призвала связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по этому вопросу и отметила, что обращение по ситуации в Газе соответствовало бы "исторической ответственности перед палестинским народом".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома сообщило, что Трамп во время встречи с Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. По информации агентства, оно касалось судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.